بفشل حسم انتخاب أعضاء الرئاسي البعثة تعتمد نظام القوائم

أخبار ليبيا 24

فشل جميع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي من أقاليم البلاد الثلاثة في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز خلال التصويت الذي أجري، اليوم الثلاثاء، في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وبذلك ستعتمد البعثة الأممية للدعم في ليبيا نظام الاقتراع على القوائم، وللفوز بعضوية المجلس الرئاسي المؤلف من 3 أعضاء اقتضت الآلية التي تم إقرارها في وقت سابق الحصول على 70% من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي لكل واحد من الأقاليم الثلاثة التي يصوت كل منها على حدة على مرشحيها.

وجاءت النتائج التي أعلنتها البعثة الأممية أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تصدر مرشحي إقليم الغرب بـ8 أصوات من جملة الأصوات الصحيحة وعددها 36 صوتا، في حين أن الفائز بالنصاب المطلوب (70%) مطالب بالحصول على 24 صوتا.

و أظهرت نتائج تصويت مجمع الشرق أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تصدر مرشحي منطقته بالحصول على 9 أصوات من مجموع 23 صوتا صحيحا، في حين أن الفائز مطالب بنيل 16 صوتا.

أما نتائج الاقتراع على مرشحي الجنوب فقد أسفرت عن تصدر عبد المجيد غيث النصر بـ6 أصوات من مجموع 14 صوتا صحيحا، في حين يتعين على الفائز بعضوية المجلس الرئاسي عن هذا الإقليم أن يحصل على 10 أصوات.

وبذلك سيصوت أعضاء المجمعات الانتخابية لأقاليم البلاد الثلاثة لاحقا، لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي وفق نظام القوائم، حيث سيتم تقديم قوائم من 4 أشخاص من الأقاليم الثلاثة للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء شريطة أن تحصل كل قائمة على 17 صوتا موزعة على الأقاليم الثلاثة لكي يتم قبولها.

وإذا حصلت القائمة على 60% من الأصوات فسيتم اختيارها لتدير البلاد حتى إجراء الانتخابات المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل.