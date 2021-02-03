بدعوة من الرئيس المصري.. المستشار صالح يصل إلى القاهرة

أخبار ليبيا 24

يصل رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل منتدى الحوار الليبي التصويت على مرشحي السلطة التنفيذية المؤقتة، من بينهم صالح، لقيادة البلاد نحو انتخابات بنهاية العام.

وقال مستشار عقيلة صالح الإعلامي، فتحي عبد الكريم المريمي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “رئيس مجلس النواب سيكون بالقاهرة اليوم في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.