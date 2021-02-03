بدعوة من الرئيس المصري.. المستشار صالح يصل إلى القاهرة

3 فبراير، 2021 9:10 م
69

أخبار ليبيا 24

يصل رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل منتدى الحوار الليبي التصويت على مرشحي السلطة التنفيذية المؤقتة، من بينهم صالح، لقيادة البلاد نحو انتخابات بنهاية العام.

وقال مستشار عقيلة صالح الإعلامي، فتحي عبد الكريم المريمي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “رئيس مجلس النواب سيكون بالقاهرة اليوم في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

 

الوسوم
3 فبراير، 2021 9:10 م
69

مقالات ذات صلة

باشاغا: برنامج حكومتي سيكون قائما على سبعة ركائز

3 فبراير، 2021 11:03 م

نورلاند يثني على مساعي الدنمارك في دعم الانتخابات الليبية

3 فبراير، 2021 9:28 م

ملف الأزمة الليبية على طاولة لافروف والصفدي

3 فبراير، 2021 9:14 م

الثني يفتتح مقر وزارة العدل بمدينة بنغازي

3 فبراير، 2021 8:52 م
زر الذهاب إلى الأعلى