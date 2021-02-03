باشاغا: برنامج حكومتي سيكون قائما على سبعة ركائز

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قال المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إن ما تعرضت له ليبيا طيلة العشر سنوات الماضية من صراعات سياسية واقتتال مؤلم، أدى إلى انقسام سياسي ومؤسساتي، وحالة استقطاب حادة.

وأضاف، أن الانقسام السياسي أثر بشكل سلبي في الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطن، لافتًا إلى أنه “اليوم لدينا فرصة تاريخية وإرادة ليبية ودعم دولي لوضعِ حد لهذه الأزمة”.

وقال باشاغا، “إنّ ترشحي لمنصب رئيسِ الوزراء، نابع من تجربتي التي خضتها وزيرًا للداخلية، إذ أظهرت لي الممارسة العملية إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل الكوادر الوطنية المعطلة”.

وأضاف، “حرصت بأن يكون برنامجنا لحكومة الوحدة الوطنية، والتي ستكون حكومة السبعة مليون ليبي، مُلبياً لما نصبو إليه خلال المرحلة التمهيدية، وصولاً إلى الانتخابات، ومناسباً في ذات الوقتِ بأن يكون أرضية قابلة للبناء عليها لمن يأتي من بعدنا”.

وقال باشاغا، “لقد أسمينا مقترح الحكومة التي نصبوا لها، “حكومة المهمة”؛ إشارة إلى مهمة الوصول بليبيا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد، في الـ 24 من ديسمبر 2021”.

وأضاف، أن الحكومة “تهدف من خلال برنامجنا للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار النزاع، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ مخرجات الحوار، المتمثلة في: إقامة الاستفتاء على الدستور، وانتخاب سلطات جديدة وفق انتخابات حرة ونزيهة، تجرى في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وتهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بما يتيح للسلطات المنتَخَبَةِ القادمة الوصول إلى تنمية مستدامة”.

وقال، “في كل الحالات فإن الغاية الأساسية للحكومة، هي تنفيذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية، والوصول إلى مرحلة استقرار، تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي بانتخاب السلطات الحاكمة للدولة”.

وأضاف فتحي باشاغا، “ستكون حكومتنا على شكل فريق قائم على الشراكة الوطنية والكفاءةِ التي تضمن التوازن الجغرافي”.

وأوضح، أن برنامج حكومته سيكون قائما على 7 ركائز، هي المصالحة الوطنية وجبر الضرر، تحسين الخدمات، الاقتصاد والطاقة، اللامركزية والتوزيع العادل للثروة، الأمن، الشباب والمرأة، والقضاء وحقوق الإنسان.

وقال، “إن هذا البرنامج الطموح، يعتمد أساساً على المشاركة الفاعلة، وعدم الإقصاء والتهميش”.

وأضاف، “لقد علمتنا التجربة أن ليبيا أكبر من الجميع، وتحتوي الجميع، وليس لأحدٍ أن يحتويها بمفرده، وما يحدث اليوم يؤكد حرص الليبيين على تجاوز آلامهم وجراحهم، جميعنا راحلون وليبيا باقية، والرهان على المستقبل الذي سيقوده الشباب والأجيال القادمة من بعدنا، وهذا هو التحدي الوطني الأكبر الذي نتحمله جميعاً.”

واختتم، “قد نختلف في الآراء، ولكننا نتفق جميعاً على كلمة سواء، هي: ليبيا”.