المرشحة لرئاسة الحكومة “إيمان الكشر” : لا نريد ترك البلاد لنفس الوجوه "الكشر" سأعمل على إشراك الشباب ليكون لهم الدور الأبرز في اختيار السلطة المُقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وعدت المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة إيمان الكشر، بطريقة عمل وبرنامج حكومي مختلف عما سبق في حالة فوزها بالمنصب، أما إذا خسرت فلن تكون التجربة الأخيرة، بل ستكون لها مشاركات سياسية جديدة للنهوض بليبيا .

الكشر قالت ، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، إن المرحلة الحالية صعبة وتحتاج للشجاعة والعزيمة والإصرار لأن يكون هناك بالفعل تغيير في المشاركة السياسية النسائية بصفة عامة والشباب العازفين عن المشاركة السياسية، على حد تعبيرها.

وأكدت أنها مرشحة مستقلة ولا تنتمي لأي مظلة معينة، قائلة “يكفي إصرارنا كشباب للوطن أن يكون لنا دور كبير، ولا نريد للأجيال القادمة أن تلومنا على ترك البلاد لنفس الشخصيات والوجوه”.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون للمرأة دور كبير في المشاركة السياسية، وليس شرطا أن تتبع جهة معينة، موضحة أن برنامجها الذي عرضته على ملتقى الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية نال إعجاب الجميع .

وكانت الكشر أكدت خلال عرض برنامجها على ملتقى الحوار السياسي أمس الثلاثاء، أنها ستركز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنها ستحرص كل الحرص على إنجازها في الزمن المحدد لها.

وذكرت أنها ستعمل على توحيد المؤسسات الرسمية في ليبيا ودعمها بجانب القائمة التي باشرت أعمالها في هذا الملف، كما ستعمل على إشراك الشباب ليكون لهم الدور الأبرز في اختيار السلطة المُقبلة.

ووعدت بالعمل على رفع مستوى القطاع الصحي في هذا الوقت الذي يحتاج للكثير من الدعم في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنها ستوفر التأمين الصحي لكافة أبناء الشعب الليبي، وستعمل على توحيد سعر الأدوية، ودعم الشباب بمشاريع صغيرة كل حسب ميوله وقدراته.

وتابعت أن لديها خطة جاهزة تقضي على مشكلة السيولة في 6 أشهر، وأنها ستعمل “يدًا بيد” مع الشباب الليبي لتأمين الحياة الاقتصادية للمواطن ودعم مجالس الحكم المحلي واللامركزية، وستركز على المناطق المهمشة.

وبينت أنها ستركز على تفعيل الحوار المجتمعي من أجل تحقيق نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وستهتم بملف الهجرة غير الشرعية ومكافحتها بالتعاون مع دول حوض المتوسط، كما وعدت بدعم القطاع الخاص في بناء الشراكة مع مؤسسات الدولة الاقتصادية، والعمل على عودة الشركات الأجنبية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

واعتمدت البعثة الأممية بالأمس نتائج التصويت لكل مجمع انتخابي بملتقى الحوار السياسي؛ حيث صوّت للمجمع الانتخابي على منصب المجلس الرئاسي، عن الجنوب 14 صوت صحيح، موزعة بين؛ عبد المجيد غيث سيف النصر 6 أصوات، وعلي أبو الحجب صوت واحد، وعمر أبوشريدة 5 أصوات، وموسى الكوني صوتان.

فيما صوّت في المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية إجمالي 37 صوتًا منهم صوت واحد باطل، موزعة بين؛ إدريس سليمان 5 أصوات، وأسامة جويلي صوتان، وأسعد زهيو صوتان، وخالد المشري 8 أصوات، وسلامة الغويل صوتان، وصلاح النمروش 4 أصوات، وطارق الأشتر صوات واحد، عبد الرحمن البلعزي 3 أصوات، عبد الرحيم الشيباني 3 أصوات، عبد الله اللافي صوت واحد، محمد الحافي 5 أصوات.

كما صوت في المجمع الانتخابي على منصب المجلس الرئاسي، عن المنطقة الشرقية 23 صوتًا، موزعة بين؛ خالد السائح صوت واحد، سليمان اسويكر صفر صوت، والشريف الوافي 6 أصوات، وعقيلة صالح 9 أصوات، وعلي بوخير الله صفر صوت، ومحمد البرغثي صوتان، ومحمد اللافي 5 أصوات، ومصطفى دلاف صفر صوت.

وحددت آلية الاختيار وجوب حصول المترشح على 70% من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، وبما أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في التصويت، فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.