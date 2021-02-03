اللجنة العسكرية (5+5) تصل سرت الخميس لبحث عدة ملفات ومطالب

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة العسكرية (5+5) عن حكومة الوفاق العميد مصطفى يحي سنتوجه يوم غداً الخميس إلى مدينة سرت لعقد جلسات مجموعة العشرة والبعثة الأممية لبحث عدة ملفات ومطالب الطرفين.

وأوضح يحي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء، أن ملف المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الساحلي والعراقيل التي تواجهه هذا الملف ووجود المراقبين الدوليين المدنيين وملف المحتجزين أبرز بنود الاجتماعات.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية (5+5) أنه سيتم الاعلان عن نتائج الاجتماعات بعد انتهاء الجلسات.