الدرسي: ليبيا ستبقى جزء شرقي وجزء غربي وتوحيد الجيش مستحيل

الدرسي: مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ” أمر صعب” إن لم يكن مستحيلا

3 فبراير، 2021 10:16 ص
32

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إشادته برئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وصبرها وذكائها الشديد ودراستها للحالة النفسية الليبية، محذرًا من المعوقات والمعرقلین للحوار الوطني.

الدرسي رأى في تصريح لموقع “الحرة” الأمريكي، أن هناك ضغوط دولية حالية لتشكيل سلطة موحدة، متسائلاً “لكن ما مدى نجاح هذه المحاولات في الوصول إلى حلول جذرية للأزمة الليبية؟”.

وقال “أتفاءل بنجاح محاولة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، ولكن لا يمكننا أن نغرق في التفاؤل بأن الأزمة الليبية ستحل إن حصل التوافق”.

واعتبر أن الحكومة المزمع تشكيلها هي بمثابة “حكومة أزمة”، اقترحها المجتمع الدولي ليفك الحصار عن الشعب الليبي ويبطئ تدفق الهجرة غير الشرعية وتدفق السلاح إلى دول الجوار وحتى إلى أوروبا.

وأضاف “المجتمع الدولي أراد أن تكون هناك هدنة، أنا أعتبرها مؤقتة، وأعتقد أن ليبيا ستبقى هكذا، جزء شرقي وجزء غربي وحكومة في منتصف البلاد تعطي للشرق حقه وتعطي للغرب حقه”

وتابع “لا يمكن أن نغفل الآن أنه أصبح هناك ليبيا الشرقية وليبيا الغربية وخط الهدنة ما بين قوات الوفاق وقوات الجيش، هو سرت، مثل خط 38 ما بين كوريا الشمالية والجنوبية”، متسائلا إن كان سيستمر هذا الخط إلى مالا نهاية، أو أن يحدث توافق على توحيد المؤسسة العسكرية؟

واعتقد أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ” أمر صعب” إن لم يكن مستحيلا، على حد قوله، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى سنوات لحل هذه المعضلة بسبب التناقضات الكثيرة ولوجود المرتزقة الأتراك والسوريين.

3 فبراير، 2021 10:16 ص
32

مقالات ذات صلة

المرشحة لرئاسة الحكومة “إيمان الكشر” : لا نريد ترك البلاد لنفس الوجوه

3 فبراير، 2021 11:50 ص

مكافحة الأمراض: تسجيل 18 حالة وفاة و 809 إصابات جديدة بكورونا

3 فبراير، 2021 11:33 ص

متوعدًا بإغلاقه.. عبدالعال يهدد بهجوم مليشيات مصراته على مقر “خارجية الوفاق”

3 فبراير، 2021 11:01 ص

توقعات أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

3 فبراير، 2021 10:29 ص
زر الذهاب إلى الأعلى