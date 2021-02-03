الثني يفتتح مقر وزارة العدل بمدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الأربعاء مقر ديوان وزارة العدل في مدينة بنغازي.

وحضر مراسم الافتتاح وكيل وزارة العدل المكلف، خالد أمراجع نجم، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.

كما حضره رئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف، ورئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، ومدير عام مركز الخبرة القضائية سالم القطراني.

وجاء افتتاح المقر من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد تجهيزه من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد الثني على دور وزارة العدل في تحقيق دولة القانون والمؤسسات والحقوق، مشددا على وقوفه التام والدائم خلف السلطة القضائية ودعمها لأداء دورها المناط بها في إحقاق الحقوق والقضاء بين الناس.