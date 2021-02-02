وليامز تشدد على ضرورة الإيفاء بإجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا24

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن إجراءها يعتبر التزاما لا بد من الوفاء به مهما كان الثمن.

ورحبت ويليامز بتنوع المترشحين للسلطة التفيذية الجديدة الذين ينتمون إلى جميع المكونات السياسية والاجتماعية للمجتمع الليبي، معتبرة أن هذا مؤشر إيجابي على أن هذه العملية هي ملك لليبيين.

وأكدت أن عملية اختيار المترشحين ستكون مفتوحة ويشهدها كافة الليبيين يوما بيوم ودقيقة بدقيقة، مطالبة الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بالعمل بجد والتمسك بروح التعاون والنزاهة.

وقالت وليامز، إن هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة، بل هي صيغة لحكومة مؤقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتَشَارُك المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي.