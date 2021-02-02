وصول 10 آلاف كيس دقيق إلى صندوق موازنة الأسعار في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

وصل إلى صندوق موازنة الأسعار في طبرق 10 آلاف كيس من الدقيق المدعوم قادمة من وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية.

وسيتم توزيع الدقيق على عدد 155 مخبز بواقع 100 كيس لكل مخبز ليكون سعر عدد 10 أرغفة الخبز بدينار شريطة أن يكون وزن الرغيف 120جرام.

وسيكون التوزيع على المخابز العاملة وسوف يستثنى من هذه الكمية المخابز الموقوفة، وسيكون دور جهاز الحرس البلدي المراقبة في وزن الرغيف وسعره.

وطالب جهاز الحرس البلدي المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة في التوزيع أو الوزن أو السعر.

وكانت مدينة طبرق شهدت خلال شهر يناير الماضي شح في مادة الدقيق المدعوم فقد وصل سعر الرغيف إلى ربع دينار.