ملتقى الحوار السياسي الليبي يواصل الاستماع إلى مرشحي المجلس الرئاسي

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يواصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء، في جنيف، الاستماع إلى مرشحي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، والذين سيتم التصويت عليهم من قبلهم.

وانطلقت الإثنين أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث بدأ 45 مرشحًا بينهم 3 نساء في تقيم برنامجهم أمام الملتقى.

ومن المقرر أن يتم التصويت على تشكيلة المجلس الرئاسي الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبين، قبل انتهاء يوم 5 فبراير الجاري.