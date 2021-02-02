مصرع شخص وإصابة طفليه جراء انفجار جسم غريب جنوبي بنغازي

أخبار ليبيا24

لقي أبٌ مصرعه واًصيب طفليه بجروح جراء انفجار جسم غريب بمحل إقامتهم في منطقة المقزحة 30 كلم جنوبي بنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية لأخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء إن المواطن صالح حسن الفارسي توفي جراء انفجار جسم غريب، وأصيب طفلين اثنين بشظايا.

وأضافت، أن الفارسي (39 عاما) لقي مصرعه عندما كان يجمع الحديد رفقة طفليه محمد (10 أعوام) وأحمد (11 عاماً)، وأثناء عملية قص الحديد انفجر جسم غريب بهم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه جرى إسعافهم إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، حيث جرى ادخال الطفلين في غرفة العناية الفائقة، ولازالا يتلقيا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة جراء أصابتهما بشظايا.

يذكر أنه تم تسجيل الكثير من الإصابات بعدد من المواطنين الذين يقومون بجمع الحديد والمعادن لغرض بيعها، نتيجة انفجار أجسام غربية يُرجح بأن تكون قذائف غير منفجرة وأسطوانات أكسجين وغيرها.