مستشفى الجلاء يتسلم جثة بنغلاديشي

أخبار ليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثة عبدالله قودس (24 عاماً) بنغلاديشي الجنسية بعد العثور عليها مرمية على شاطئ راس المنقار بمدينة بنغازي.

وقال مصدر أمني لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن عناصر مركز شرطة الصابري قاموا بنقل الجثة إلى المستشفى، وتم التعرف على هوية صاحبتها عن طريق جواز السفر الذي بحوزته.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن جوار السفر الخاص بالمجني عليه يحوي ختم تأشيرة خروج نهائي من ليبيا في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح المصدر أن الرأس مفصول عن الجسد، ويتم التحفظ على الجثة لعرضها على الطب الشرعي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور بالواقعة.