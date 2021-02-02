لجنة توزيع الوقود والغاز بني وليد: فتح الطريق مع مصراتة للسماح بدخول الوقود إلى المدينة

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة متابعة توزيع الوقود والغاز المنزلي ببني وليد عن فتح الطريق الرابط بين مدينتي مصراتة وبني وليد لتمكين صهاريج نقل الوقود بالدخول إلى المدينة.

وقال عضو لجنة أزمة الوقود والغاز حاتم التويجر لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي ولجنة المتابعة تواصلت مع الجهات المختصة ببلدية مصراتة لإعادة فتح الطريق الرابط بين بني وليد ومصراتة المعروفة ببوابة الـ 14 بقرارة القطف.

وأكد التويجر أنه تمت إزالة السواتر الترابية لتمكين صهاريج نقل الوقود بالدخول للمدينة لتزويد محطات الوقود في البلدية.

وأوضح عضو اللجنة أنه تم الاتفاق مع الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن بني وليد لتوفير الحماية لشاحنات نقل الوقود حتى تصل للمحطات، وتفرغ كامل الحمولة وتشرف على إيصالها للمواطن.

يذكر أن مدينة بني وليد تشهد ازدحاما على المحطات بسبب نقصاً في الوقود وغاز الطهي منذ أيام، بسبب إغلاق بوابة الدوفان ما حال دون وصولها من مستودعات شركة البريقة بمدينة مصراته التي تتزود منها المدينة بالمحروقات.