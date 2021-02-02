تفاصيل نتائج الجولة الأولى من التصويت على منصب المجلس الرئاسي
أخبار ليبيا24
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت نتائج الجولة الأولى من التصويت على منصب المجلس الرئاسي:
نتائج إقليم مجمع الجنوب:
– عدد الموقعين في سجل الناخبين: 14 شخص
– عدد أوراق الاقتراع الباطلة: صفر
– عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحين:
1- عبدالمجيد غيث سيف النصر: 6 أصوات
2- على أبوالحجب : 1 صوت واحد
3- عمر أبوشريدة: 5 أصوات
4- موسى الكوني 2 صوت
– الأصوات الصحيحة : 14 صوت
نتائج إقليم مجمع الغرب:
– عدد الموقعين في سجل الناخبين: 37 شخص
– عدد أوراق الاقتراع الباطلة: 1 ورقة واحدة
– عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحين:
1- إدريس سليمان أحمد القايد: 5 أصوات
2- أسامة اجويلي : 2 صوت
3- أسعد محسن زهيو: 2 صوت
4- خالد المشري: 8 أصوات
5- سلامة إبراهيم القويري: 2 صوت
6- صلاح الدين النمروش: 4 أصوات
7- طارق الأشتر: 1 صوات واحد
8- عبدالرحمن البلعزي: 3 أصوات
9- عبدالرحيم الشيباني: 3 أصوات
10- عبدالله حسين اللافي: 1 صوات واحد
11- محمد الحافي: 5 أصوات
– مجموعة الأصوات الصحيحة : 36 صوت
نتائج إقليم مجمع الشرق:
– عدد الموقعين في سجل الناخبين: 23 شخص
– عدد أوراق الاقتراع الباطلة: صفر
– عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحين:
1- خالد السايح : 1 صوات واحد
2- سليمان سويكر عوض: صفر
3- الشريف الوافي: 6 أصوات
4- عقيلة صالح: 9 أصوات
5- علي بوخيرالله: صفر
6- محمد البرغثي: 2 صوت
7- محمد المنفي: 5 أصوات
8- مصطفى دلاف: صفر
– مجموع الأصوات الصحيحة: 23 صوت