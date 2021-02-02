الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الوفاق مسؤولية غرق صبراتة وصرمان في مستنقع الجريمة

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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها بشأن الأوضاع الأمنية المتردية في مدينتي صبراتة وصرمان غرب ليبيا، محملة حكومة الوفاق مسؤولية استمرار ذلك.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تشعر ببالغ القلق تجاه تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك، فيما حمّل المجلس التسييري لبلدية صبراتة، الأسبوع الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مسؤولية الفوضى والانفلات الأمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة.

وأضافت، أن “المدينتين شهدتا وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن”.

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان.