الزاوية لتكرير النفط ترفع حالة الطوارئ بسبب تسجيل حالات “كورونا”

أخبار ليبيا24

قررت لجنة الطوارئ العامة في شركة الزاوية لتكرير النفط رفع درجة الطوارئ إلى الفئة الثالثة بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وشددت اللجنة حسب خطة الطوارئ المعتمدة بهذا الشأن على اتخاذ جملة من الإجراءات منها تخفيض القوة العاملة داخل مواقع الشركة دون التأثير على سير العمليات الإنتاجية.

وأكدت لجنة الطوارئ العامة على الالتزام بالبرتوكولات الخاصة والمعتمدة من فريق مكافحة جائحة كورونا، وإبعاد الحالات المصابة وجميع المخالطين طيلة فترة العزل إلى أن يتم التأكد من خلوهم من المرض.

وطلبت اللجنة إبعاد أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن والأمراض المسببة لضعف المناعة وأمراض الجهاز التنفسي عن الشركة ومنحهم إجازة طارئة.

ووجهت لجنة الطوارئ العامة بضرورة التعاون التام من قبل كل الإدارات واللجان مع الفريق المشكل لمجابهة فايروس كورونا بما يحقق تطبيق خطة الطوارئ.

وشددت اللجنة على ضرورة أخذ اقصى درجات الحرص والحذر وارتداء الكمامات أثناء التواجد داخل الشركة واتخاذ إجراءات حيال المخالفين.

وأكدت لجنة الطوارئ العامة على ضرورة الاستمرار في برامج التعقيم والتطهير للمباني والمواقع وتكثيف اجراءات النظافة.