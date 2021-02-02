أمن طبرق يؤكد القبض على عدد من مهربي البشر

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد عميد خالد البسطة مدير أمن طبرق القبض على عدد من مهربي البشر عبر الحدود الليبية المصرية.

وقال البسطة، في مؤتمر صحفي، “إن مهربي البشر يستغلون دخول المصريين بطرق غير قانونية ويقومون بتوفير مقرات إيواء حيث يتم بيعهم وشرائهم، كما وصل الأمر للابتزاز والتهديد للحصول على المال من ذويهم بدولة مصر العربية” .

وأضاف، “تم تكليف قسم البحث الجنائي في طبرق بمهام التحري وجمع المعلومات وفتح المحاضر بهذا الشأن وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة في مكافحة الهجرة الغير قانونية”.

وأوضح البسطة، أنه البحث الجنائي في طبرق إلى معلومات حول أسماء الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في هذه الجريمة بالتنسيق مع المديريات المجاورة ببلديتي أمساعد وبئر الأشهب، متمثلة في أقسام البحث الجنائي بالتعاون مع البحث الجنائي طبرق.

وقال إن البحث الجنائي طبرق قبض عليهم، وعند مواجهتهم بالأدلة والبراهين اعترفوا بتعذيب الأخوة المصريين ومنهم من يتوفى تحت التعذيب ويقومون برميهم على شواطئ البحر أو في الصحراء.

وأكد أن الاعترافات كانت كاملة ووافية وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، لافتًا إلى ضلوع عناصر مصرية في هذه الوقائع.

وقال البسطة، “إن تجار البشر المصريين هم من يقنع هؤلاء الشباب المصريين بالذهاب إلى ليبيا وإنهم سيتحصلون على الأموال وأن العمل متوفر، وكذلك الطريق إلى أوروبا سهل المنال بسبب ضيق العيش في مصر”.

وأضاف، “لكن للأسف يجدوا أمامهم تجار الهجرة الذين يضعونهم في هناجر ومخازن وقد تم القبض على الجميع وهنالك عناصر مصرية متعاونة معهم”.

وقال مدير مديرية أمن طبرق، “هنالك أكثر من 13 شخصًا لهم يد في هذه الجرائم وهم هاربين وفي وضع الملاحقة، من قبل البحث الجنائي ومديرية أمن طبرق وكذلك من قبل النيابة العامة”.

وأوضح البسطة، أن المتهمين الرئيسيين بجرائم التعذيب والقتل تم القبض عليهم ومصيرهم أصبح أمام القضاء الليبي.

وأشار إلى أن ظاهرة تهريب البشر، لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية ولكنها برزت خلال الأشهر الماضية وأصبحت ظاهرة خطيرة، وأصبح الأمر يتطلب مكافحتها والقضاء عليها.

وقال البسطة، “نحن نعي جيداً أن الهجرة ما بين الدول من المستحيل القضاء عليها بشكل نهائي، وما حدث في الأشهر الماضية من التعذيب والحجز القسري والموت يعد جرائم بشعة” .

وأكد أن هذه الجرائم جنائية بحتة ومنظمة والغرض منها هو الكسب المادي عن طريق الابتزاز وأخذ الفدية من ذوي المحتجز.