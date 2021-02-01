“كوبيتش” يتسلم مهامه رسميا كمبعوث لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

يتسلم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الأول من فبراير، رسميًا مهام منصبه كمبعوث أممي جديد إلى ليبيا في وقت تعيش فيه البلاد على أعتاب مرحلة جديدة في طريق الحل النهائي للأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، في الخامس عشر من يناير الماضي، على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي كوبيش، بعد نحو عام من شغور المنصب، إثر استقالة المبعوث السابق غسان سلامة لأسباب صحية، واستقالة البلغاري نيكولاي ملادينوف لأسباب عائلية.

يشار إلى أن “يان كوبيتش” هو دبلوماسي سلوفاكي عمل منسقا الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منذ يناير2019، كما أنه من مواليد 1952، وحاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، ويجيد اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.

وعمل كوبيش كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من 2015 إلى 2018، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015.

وعمل مديرا لمركز منع الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما عمل في وزارة الشؤون الخارجية في تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1976 إلى 1992، قبل عمله في وزارة الخارجية في سلوفاكيا، ومنها أصبح الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف 1993.

كما عمل الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011، ووزير خارجية سلوفاكيا من 2006 إلى 2009، ورئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007 إلى 2008، وأمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005.