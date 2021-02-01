صنع الله يطالب السراج بإصدار تعليماته للنمروش بصرف رواتب حرس المنشآت النفطية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إلى إصدار تعليماته لوزارة الدفاع لصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية بالكامل، وذلك حفاظًا على استمرار تصدير النفط وتجنيب الدولة خسائر مالية.

صنع الله قال في رسالة وجهها للسراج، إن الاعتصامات ما زالت قائمة في كامل المنطقة الشرقية ولا تقتصر على ميناء الحريقة، منوهًا بأن الأوضاع أصبحت في غاية التوتر نتيجة المطالبات بصرف الرواتب.

وتأتي رسالة صنع الله للسراج، على الرغم من قيام الأخير بتوجيه خطاب لوزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، يمنحه فيه الإذن بصرف رواتب حرس المنشآت النفطية بميناء الحريقة النفطي.

وكان منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بالحريقة طبرق، أعلنوا إيقاف تصدير النفط بداية من الأحد الماضي، بعد فشل محاولات عودة صرف رواتبهم كاملة دون نقصان.

وأكدوا في بيان مرئي، أنهم لن يفكوا إيقاف تصدير النفط إلا مع ضمان استمرارية صرف مرتباتهم، محذرين من مغبة خصم العلاوة الحتمية، وأوضحوا أنه حال أي خصومات ستتحمل الجهات المعنية العواقب الناتجة عن إيقاف تصدير النفط مجددا.