تدخل أحد رجالات الاتحاد يقود إلى اتفاق مع مدربه البرتغالي

أخبار ليبيا24

اتفقت اللجنة المكلفة من الإدارة السابقة لنادي الاتحاد مع البرتغالي ( دا كوستا ) مدرب كرة القدم بالنادي على قيادة الفريق خلال مسابقة الدوري الليبي هذا الموسم.

وكشف نادي الاتحاد الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عقد المدرب تكفل به أحد أبناء الاتحاد المخلصين حسب وصفها.

وأشار النادي إلى أن إجراءات تحويل رواتب المدرب إلى أحد المصارف بالبرتغال تمت حسب الإجراءات الرسمية التي تضمن حق النادي.

وسيبدأ فريق الاتحاد منافسات الدوري الليبي حيث يلاقي الخمس المقبل في مباراة هي الأولى للفريقين هذا الموسم.