بعيو: الليبيون ضد التنظيم السري الإسلاموي الذي يسمي نفسه كذباً وزوراً حزب سياسي بعيو: كل المنتجات السياسية بعد انتخابات 2014م لا شرعية لها ولا مشروعية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، محمد بعيو، الهجوم الذي يتعرض له رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي، بسبب ترشحه لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وذلك بسبب انتسابه لهيئة قضائية.

بعيو وصف، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، القائمين على الحملة الإعلامية ضد ترشح الحافي بأنهم “كاذون متنطحون متنطعون”، قائلا “ملأتم الفضاءات الإعلامية أمس واليوم، بالصراخ خوفًا كما تزعمون على استقلالية القضاء، مدفوعين من أجندات القوى التي تخشى الخسران المبين، بكلام ظاهره المزيف الدفاع عن القانون، وباطنه الحقيقي الخوف من وصول رجال القانون والعدل في هذا الظرف التاريخي الخطير إلى سدة المسؤولية الانتقالية المؤقتة”.

وتساءل “هل تأسست كل العملية السياسيوية الصفقاتية الحالية على قاعدة دستورية أو نصية قانونية، حتى يتم الاحتكام في اعتراض ومعارضة التقدم إليها والمشاركة فيها إلى تأويل نصوص لا تمنع رجل القضاء من عمل وطني تاريخي إنقاذي؟”.

وتابع “بل تمنعه نصاً صريحاً لا تأويلاً (بعدم مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة)، وهل يتعارض التقدم لرئاسة المجلس الرئاسي الإنتقالي الإنقاذي المؤقت أو رئاسة الحكومة مع كرامة القضاء؟، أم أن فيه التجسيد الحقيقي لكرامة رجل القضاء حين يستجيب لنداء إنقاذ كرامة وطنه ووجوده”.

واستطرد “ما العيب وما الضرر في أن يتقدم إلى تولي المسؤولية التنفيذية، رجل قانون له احترامه واعتباره وأهليته ووطنيته وحياديته واستقلاليته ونزاهته، وهي صفات فيه يشهد بها الذين عرفوه وأنا منهم، والذين لا يكتمون الشهادة كي لا تأثم قلوبهم، ولا يشهدون بالزور خوف العقاب يوم يقف الأشهاد بين يدي قيّوم السموات والأرض في مشهد الحشر العظيم”.

وأكد أن من حق الجميع أن يعبروا عن آرائهم، وأن يتخذوا ما شاءوا من المواقف، وأن يرفضوا من شاءوا جهاراً نهارً أو كتماناً وإسراراً، لكن ليس من حق أحد تعديد المكاييل وتغيير الموازين.

وأكد “لو كان الميزان دستوريا والمكيال قانونيا لما كان هذا الحوار أصلاً، الذي تحول دون أي مسوغ دستوري أو قانوني من منتدى حواري لا سلطة له، إلى هيئة انتخابية تتكون من 1 من مائة ألف من تعداد الشعب الليبي، تملك أو تم تمليكها دون استفتاء الليبيين، حق تقرير مصيرهم، وتنصيب السلطات عليهم، ومادامت السياسة هي الحاكمة تحت ذريعة أن ليس بالإمكان الآن أفضل مما سيكون وكان، فليكن ذلك كذلك، وليتقدم من شاء”.

ورأى أنه ليس أفضل في التقدم من رجال وصفهم بقوله “علِموا القانون وعملوا فيه، ولم تتلوث أياديهم ولا جيوبهم ولا بطونهم بدمٍ حرام ولا مالٍ حرام ولا سُحتٍ ولا زقوم، وما دامت هذه السلطة مؤقتة جداً وقصيرة العمر جداً مهمتها الأساسية وشبه الوحيدة أن تهيء الظروف لإجراء الانتخابات العامة نهاية هذا العام بإذن الله فلماذا هذا الفزع وهذا الهلع وهذا الضرب فوق وتحت الحزام؟”.

وأعرب عن رأيه بأن “كل المنتجات التي تسمى سياسية منذ ما بعد انتخابات 2014م، التشريعية التي تم الانقلاب عليها، وسلسلة معارك الحرب الأهلية التي لحقتها والتي لم يربح أحدٌ فيها، هي نتاج التوافقات والصفقات والمفاوضات، لا شرعية لها ولا مشروعية، بل سلطات أمر واقع استثنائية انتقالية قصيرة العمر كما قال لنا وكذب علينا صانعوها في ردهات الفنادق ودهاليز المخابرات ومكاتب السفارات، مِن اتفاقية الصخيرات التي تمدد عمرها من سنة واحدة، وهاهي تدخل الشهر الثالث في سنتها السادسة، إلى مخرجات الحوار الليبي، الذي سينتج اليوم أو خلال أيام سلطات تنفيذية ذات واقعية سياسية براغماتية تلفيقية لا شرعية شعبية انتخابية”.

وخاطب الليبيين قائلا “أُقسم بالله أيها الليبيون لو تمكن منكم المتأسلمون الفاشيون والعسكر الفاشيون لما غادرو السلطة بضع سنين، ولحاولوا بالنار والدمار المكوث فيها إن استطاعوا إلى يوم الدين”، مضيفا “فليكن المعيار الوحيد اليوم هو الالتزام بالموعد الديسمبري الحاسم 24 من هذا العام 2021م، لإعادة الشرعية إلى الليبيين وذلك هو الحق المبين”.

ونفى صفة السياسي عن بعض التيارات قائلا “أنا ضد ذلك التنظيم السري الإسلاموي الغامض الغنوصي، الذي يسمي نفسه كذباً وزوراً حزب سياسي وما هو بحزب ولا سياسة فيه ولا كياسة، بل تآمر وخيانات وإرهاب، وضديتي له قائمة على الموقف العقلي الفكري المنطقي الثقافي السياسي النقدي المعرفي الوطني، وليس على الأدلجة والأحقاد والخيانة، ومناطحة صوان الوطنية الحقيقي بقرون الاستقواء الفاشي والاستعلاء الوهمي”.