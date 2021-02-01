النصر يبرم صفقة ويضم “روما”

"روما" خاض الموسم الماضي تجربة احترافية ناجحة مع النصر الكويتي

1 فبراير، 2021 12:12 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة  

أبرمت  إدارة نادي النصر صفقة مدوية بتعاقدها، بشكل رسمي مع المهاجم سالم المسلاتي، الشهير بـ “روما”، قادما من النصر الكويتي .

وفضل “روما” التعاقد مع ناديه السابق رغم تلقيه عروض من عدة أندية محلية أبرزها النادي الأهلي بنغازي، والسويحلي .

وخاض روما، الموسم الماضي، تجربة احترافية ناجحة مع النصر الكويتي، لكن لم يكتب لها الاستمرار رغم تألقه مع الفريق. 

 من جهة أخرى، يستعد النصر للدفاع عن لقب الدوري الليبي، عندما يستهل مشواره في البطولة، بمواجهة نجوم أجدابيا، السبت المقبل .

1 فبراير، 2021 12:12 ص
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