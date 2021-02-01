الدنمارك تتوج ببطولة العالم  لكرة اليد

منتخب الدنمارك سبق وأن حقق البطولة العام الماضي

1 فبراير، 2021 9:47 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

توج المنتخب الدنماركي بلقب بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم  الـ27 عقب فوزه الصعب على السويد بنتيجة  26 / 24 في ختام البطولة التي احتضنتها مصر .

وشهدت المباراة قمة الإثارة حين انتهى شوطها الأول بالتعادل 13/13 بعد أداء متكافئ ومثير من الفريقين على مدار الشوط .

وكان المنتخب الدنماركي قد حقق البطولة العام الماضي، حين تفوق على نظيرة المنتخب النرويجي في البطولة التي استضافتها الدنمارك بالتنظيم المشترك مع ألمانيا.

1 فبراير، 2021 9:47 ص
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