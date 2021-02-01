الثني يطلع على سير العمل الأمني من قبل وزير الداخلية

أخبار ليبيا24

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين على سير العمل الأمني بمختلف ربوع البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وناقش الثني مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف مختلف الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي، والخطط الأمنية المتعددة بدءاً بالخطة المرورية الصباحية، وخطط المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مع بوشناف ما تقوم به هيئة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة من ضبط للمطلوبين والقضاء على الظواهر السلبية ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشاد الثني بعمل كافة الأجهزة الأمنية من ضباط وضباط صف وأعضاء هيئة الشرطة في عملهم المتواصل لأجل أمن الوطن والمواطن، مؤكدا وقوفه التام ودعمه للجهاز الشرطي للقيام بدوره المناط به.‎

وأكد وزير الداخلية أن كافة الخطط تسير وفقا للمخطط لها، لافتا إلى أن التقارير الواردة للوزارة يوميا تبين مدى نجاعة الخطط في الحد من الجريمة بشكل كبير.

وأفاد بوشناف أن العمل قائم من خلال جمع الاستدلالات والتحريات والتحقيقات للبحث في كافة القضايا المقيدة ضد مجهول، مشددا على عمل وزارة الداخلية المتواصل في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.