البعثة الأممية تؤكد انطلاق ملتقى الحوار السياسي في جنيف اليوم البعثة الأممية : جلسة الحوار سيتم نقلها مباشرة على الإنترنت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تنطلق صباح اليوم الإثنين أعمال ملتقى الحوار السياسي في سويسرا، وفق ما أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضحت البعثة أنه من المقرر أن يبدأ الإثنين الموافق الأول من فبراير في الساعة “10:30 بتوقيت ليبيا” وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وقالت البعثة إن الملتقى سيبدأ بعزف النشيد الوطني الليبي تليه كلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز على أن تُبث الكلمة مباشرة عبر صفحة البعثة.

وأكدت البعثة أن انطلاق جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي تلي الافتتاح مباشرة، وسوف تبث مباشرة على الإنترنت وسوف يتم خلال هذه الجلسات طرح عدد من الأسئلة الأكثر تكراراً والتي طرحها المواطنون خلال الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة.