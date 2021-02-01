استعدادا لنجوم أجدابيا  .. النصر يهزم الوحدة وديا

النصر يستعد لخوض مباراته المؤجلة في الدوري الليبي

1 فبراير، 2021 10:21 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق النصر الفوز  على الوحدة بنغازي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقان بملعب نادي النصر بمنطقة  البركة .

وجاءت أهداف النصر تباعا بواسطة محمود بلالي، وخطاب النجار ، والمحترف تالا انداي الذي أهدر أيضا ركلة جزاء .

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات فريق النصر لخوض مباراته المؤجلة في الدوري الليبي والتي ستجمعه بنظيرة نجوم أجدابيا  .

هذا ولعب النصر لقاء وديا السبت الماضي حقق من خلاله الفوز على الأنوار  بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على أرضية  ملعب شهداء بنينا  .

1 فبراير، 2021 10:21 ص
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