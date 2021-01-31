نجدة بنغازي تضبط 8 كيلو ونصف من المخدرات في بوهديمة

أخبار ليبيا24

أعلن قسم النجدة والتحري الجنائي اليوم الأحد عن ضبط كمية من المخدرات تقدر بحوالي 8 كليو ونصف (34) “قورزا”.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني قسم النجدة أن عملية الضبط تمت فجر اليوم بعد إعداد كمين وتحديد مركبة تخص أحد تجار المخدرات المدعو “ميدو احليبه”.

وأشار مكتب الإعلام الأمني قسم النجدة إلى أنه تمت مداهمة وكر “احليبة” في منطقة بوهديمة وضبط المركبة وبداخلها كمية المخدرات المذكورة.

وأوضح مكتب الإعلام أنه أثناء الرجوع تعرضت المجموعة لمقاومة عنيفة بالأسلحة كلاشن كوف ودانات “RBG“.

وأكد مكتب الإعلام الأمني قسم النجدة أن الرماية كانت مباشرة على الأعضاء ودوريات النجدة، وتم ضبط المخدرات والمركبة والرجوع إلى القسم.