مليشيات المنطقة الغربية تطالب بـ”حكومة توافقية” يشكلها “السراج”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت ما تسمى بـ”الكتائب العسكرية” بالمنطقة الغربية والجبلية المساندة لمليشيات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، توحيد كافة الكتائب العسكرية بالمنطقة الغربية، وفض كل المنازعات السابقة، وفتح كل المسارات الترابية بين المدن، ومحاربة الإرهاب والجريمة والتهريب والهجرة غير شرعية، ورجوع كل المهجرين إلى بيوتهم بالمنطقة.

وأوضحت الكتائب في بيان مرئي لها، أن قرارهم ذلك، جاء بعد اجتماع البلديات وأعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، بمدينة كابو؛ حيث تم الاتفاق علي توحيد صفوف المنطقة الغربية باطن الجبل وجبل نفوسة.

وطالبت، حكومة الوفاق إدماج كل المقاتلين والثوار بـ”بركان الغضب”، بالمؤسسات العسكرية والأمنية، حسب لوائح المؤسسات، مؤكدين رفضهم التام، لعملية “صيد الأفاعي”، التي أعلن عنها وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بالمنطقة الغربية، واصفين إياها بالعملية “الوهمية”، وأنها من أجل مصالح سياسية.

ووجهوا، رسالتهم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، مذكرين إياها بأن ما تقوم به من جولات حوارية قد استنتجوا منه أن الصراعات الآن في ليبيا، هي نتيجة مخرجات البعثة والتي تضمنت استمرار عمل حكومة الوفاق لفترة خمس سنوات، بسبب عدم اختيار شخصيات توافقيه لحل الأزمة الليبية.

وطالبوا في السياق البعثة الأممية، بخارطة طريق واضحة وشفافة لكل الليبيين، لا تتضمن لأي وجود لشخصيات غير توافقية، إضافة إلى دعم مشروع الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، بقرار من مجلس الأمن.

كما طالبوا في ختام بيانهم، رئيس المجلس الرئاسي بالتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، زاعمين تأكيدهم للشرعية والدولة المدنية.