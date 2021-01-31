فرض غرامة 50 دينارا في حال عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، قرارا يقضي بفرض غرامات مالية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب المادة الأولى للقرار رقم 2 لسنة 2021، تفرض غرامة 50 دينار على كل شخص لا يرتدي الكمامة داخل الأماكن العامة، وغرامة عشرة آلاف دينار على كل صاحب نشاط تجاري يسمح بالدخول للأشخاص دون ارتداء الكمامة وعدم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وغرامة عشرة آلاف دينار على الأندية الرياضية المخالفة لتعليمات حضور الجمهور، على أن يتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات المفروضة.

وأوضح المركز الإعلامي للجنة في بيان صحفي، بأن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا قررت فرض غرامات مالية على كل مخالف للتدابير الاحترازية ويتولى جهاز الحرس البلدي جباية الغرامات من المخالفين وفقا للوائح والقوانين المالية المعمول بها، وذلك في إطار الخطوات الأخيرة من السباق ضد مكافحة جائحة كورونا وفي ضوء الاستهتار بالتدابير الاحترازية التي من شأنها التقليل من انتشار الوباء والحفاظ على الصحة العامة.