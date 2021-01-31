سيالة يبحث نتائج مسار الحوار السياسي الليبي مع منسق البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

استقبل وزير خارجية الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، وذلك لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.

كما ناقش اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الخارجية بطرابلس، آخر نتائج مسار الحوار السياسي الليبي والدور الذي تلعبه البعثة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

الجدير بالذكر أن زينينغا تم اختياره لهذا المنصب الذى استحدثه الأمين العام للأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضي وفق القرار 2542 لسنة 2020 لخبرته الطويلة في المجال السياسي والدبلوماسي وكفاءته في التعامل مع الحكومات والأطراف المعنية في حالات النزاع وما بعده.

وتميز زينينغا بعمله الميداني في ليبيريا والعراق والكويت وسيراليون، كما وشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام في الصومال والسودان منذ العام 2014.