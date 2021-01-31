 سرقة أسلاك الكهرباء تتسبب في فقد التغذية عن دائرة توزيع السواني

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن من وصفتهم بـ “اللصوص المجرمين، مستمرين في ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء دون أي رادع.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، إلى أن الاعتداء على خط خويلد فرعية اللافي وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 700 متر تسبب في فقد التغذية على نحو (18) محول و(3) محطات أرضية بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

وطالبت الشركة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت في البلاد من قِبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن، وفقاً لبيان الشركة.