رغم صعودها بشكل سريع ومفاجئ.. نهاية داعش في سرت

أخبار ليبيا 24

ظهر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت شرقي البلاد بشكل مفاجئ وشهد تناميا سريعا الأمر الذي بث الذعر والرعب بين مواطني المدينة من خلال استعماله الأسلوب المعتاد للجماعات الإرهابية من خلال التنكيل والذبح.

ومن أهم المشاهد الدموية التي أصابت الليبيين بالذهول من احتمال تمدد التنظيم الإرهابي الذي جعل من سرت عاصمة لما يسمى بالخلافة الإسلامية في شمال إفريقيا، وهو ذات المشهد الدموي الذي أعلن فيه التنظيم عن نفسه حين قام في فبراير 2015 في تنفيذ عملية ذبح 21 مصريا مسيحيا، أختطهم قبل أسابيع قرب سرت.

السيطرة السريعة والمفاجئة على مدينة سرت من قبل تنظيم داعش الإرهابي أذهلت الليبيين والعالم حيث تخوفت دول الجوار من احتمالية تمدد التنظيم الإرهابي في باقي دول الشمال الإفريقي.

التنظيم الإرهابي ضيق سبل العيش على مواطني سرت وصار ينفذ أحكامه الدموية البعيدة عن الدين الإسلامي حتى جعل من منصة جزيرة الدوران بمدخل المدينة مصدرا للرعب حيث أظهرت تسجيلات تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي عديد الجثث التي عُلقت على المنصة.

سرت لم يولد فيها الإرهاب بين يوم وليلة بل كان فيها بشكل متخفيا وحين أعلن أبوبكر البغدادي قيام ما سمي بـ “الخلافة الإسلامية” من مدينة الموصل العراقية ظهرت الانقسامات بين التنظيمات والكتائب المسيطرة على مدينة سرت، حيث منها من بايع التنظيم الإرهابي ومنها من رفض المبايعة، لكن تقارير دولية أكدت أن عدد المبايعين للبغدادي كانوا أكبر بكثير ممن رفضوا المبايعة.

وحينها طردت الكتائب والتنظيمات والإرهابية كل من رفضوا مبايعة البغدادي بقوة السلاح إلى خارج المدينة لتصبح سرت في أواخر عام 2014 تحت السيطرة الكاملة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وبدئوا التنكيل بمواطني المدينة وكل من يخالفهم الرأي.

في مايو 2016 هاجم التنظيم الإرهابي منطقتي السدادة وبوقرين، ولكن مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة جمعت قوة عسكرية كبيرة وأعلن في 5 مايو عن انطلاق عملية عسكرية سميت بعملية البنيان المرصوص، والتي تراجع التنظيم على إثرها بعد حصوله على إسناد جوي أمريكي استهدف أهم مقرات تنظيم داعش.

صعود تنظيم داعش بشكل سريع ومفاجئ في سرت سرعان ما تراج وانتهى تحت وطأة عملية البنيان المرصوص التي تبناها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتي استهدفت التنظيم وأنهته بسرعة تقارب السرعة التي صعد فيها خلال سيطرته على المدينة الساحلية.

التنظيم الإرهابي في سرت تراجع وتقهقر إلى أن أصبح محاصرا داخل مناطق محددة من المدينة التي شهدت نزوح عديد العائلات خلال العملية العسكرية، ولكن العمل لم يتوقف عند هذا الحد بل لم يتم الإعلان عن انتهاء التنظيم إلا بعد السيطرة الكاملة على المدينة من قبل مقاتلي عملية البنيان المرصوص.

أن السلطات الحكومية في ليبيا عملت بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية واستمرت في دحر الإرهاب ولا زالت مستمرة في ذلك ولن تتوقف عن محاربة الإرهاب في البلاد حتى يتم القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية المسلحة في كامل التراب الليبي.