“داعش” متباهيًا منذ سنوات بصوره من مجمع “واغادوغو” في سرت..فأين هم اليوم؟ حاول الإرهاب الظهور بالقوة والقدرة إلا أنه تحطم أمام إصرار الليبيين من أجل القضاء عليه

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حلم تنظيم الدولة الإرهابي داعش أن يجد لنفسه مكانًا في ليبيا لتكون إحدى ولايات دولته المزعومة الدولة التي أراد أن يبنيها على الجثث والدم والدمار مدعيًا أنها دولة الإسلام.

توسع التنظيم وانتشر في عدد من المدن الليبية محاولًا إظهار نفسه بصورة المسيطر وأن الأمر في البلاد أصبح تحت يده.

ارتكب الإرهابيين الكثير من الجرائم في حق الليبيين من قتل وخطف وتغييب وحرابة والاستيلاء على الأموال والأملاك العامة والخاصة خلال سيطرته على بعض المدن في حقبة كانت هي الأكثر رعبًا وسوءَ على المواطنين.

في مطلع فبراير من العام 2016 نشر المكتب الإعلامي لولاية طرابلس التابع لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها من إمارة سرت، تظهر الاستيلاء على مجمع واغادغو الإداري.

وأعلن داعش” في ذلك الوقت أنه يقيم دورات لكل من رجال الشرطة والجيش والعاملين في الدولة الليبيـة والذين قدموا الاستتابة إلى تنظيم الدولة تحت التهديد.

وأكد تنظيم الدولة حينها أنه يريد الاستفادة من خبرة هؤلاء في عدة مجالات بمدينة سرت التي سيطر عليها التنظيم في يناير من 2015.

تظهر إحدى الصور القيادي البارز في تنظيم الدولة أبو عزام اليمني وهو جالس على كرسي الرئاسة حيث كان أبوعزام أمير الحسبة بولاية درنة التابعـة للتنظيم.

استعان الإرهابيين في لبيا بعدد كبير من الإرهابيين الأجانب وسهلوا لهم القدوم إلى البلاد وتقلدوا هم المناصب القيادية من أمراء وقضاة وشرعيين وقادة عسكريين يأتمر الإرهابيين الليبيين بإمرتهم لا يعصون لهم أمر.

تحصل الإرهابيين الأجانب على الأموال والكثير من المزايا لقاء تقلدهم لهذه المناصب حيث لايهتم هؤلاء الإرهابيين بأمر البلاد بل على العكس تمامًا كان أملهم أن تستمر الفوضى لأن فيه بقائهم ويتحصلون على إثره المزيد من المال.

هذا التباهي الذي حاول “داعش” إظهاره وهذه القوة التي أراد أن يصور نفسه بها وهذه السيطرة على زمام الأمور والتوسع في البلاد التي أراد إيهام الليبيين بها تحطمت أمام إصرار الليبيين الذين التفوا على الجيش الليبي من أجل القضاء على الإرهاب والإرهابيين.

أصبح “داعش” في أي مدينة دخل إليها مطاردًا مهزومًا بعد أن تأكد أنه لامكان له فيه، تشتتوا أصبحوا فرادى تغير تكتيكهم وتبدل من الهجوم والمباغتة إلى الدفاع والهروب أمام ضربات الجيش الليبي إلى أن تحررت البلاد وتخلصت من هذا السرطان الذي حاول الانتشار فيها.