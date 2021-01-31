توقعات مركز الأرصاد الجوية لحالة الطقس على ليبيا خلال الأيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد بأن تكون هناك رياح جنوبية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل انخفاضا تدريجيًا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد أغلب المناطق.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الثلاثاء.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا مما تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء اليوم إلى غربية شمالية غربية.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19 – 26) درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وأوضح المركز أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 26) درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء على مناطق الجفرة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى مابين (22 – 27) درجة مئوية.

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (23 – 27) درجة مئوية.