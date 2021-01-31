باشاغا: نتطلع بأن تكون حكومة الوحدة الوطنية تجمع كل الليبيين

أخبار ليبيا 24

أعرب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، أحد المرشحين لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، فتحي باشاغا، عن تطلعه في أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال باشاغا، “إن الحكومة القادمة أيّاً كان رئيسها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين ويجتمع عليها كل الليبيين دون مفاضلة أو تمييز ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش”.

وفي تغريدة سبقتها قال باشاغا، “أنا فخور جدا بالمشاركة في هذه العملية الديمقراطية الشفافة”، وأضاف، “بصفتي مرشحاً لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك، نحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان الفشل ليس خياراً”.