السفارة الأمريكية تؤكد أن الحوار السياسي الليبي سيقود ليبيا إلى انتخابات ديسمبر

31 يناير، 2021 3:43 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بأن الحوار السياسي الليبي سيقود ليبيا نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر من العام المقبل.

وفي تعليق لها على إعلان البعثة الأممية في ليبيا عن تسمية المرشحين للحكومة انتقالية موحدة جديدة، هنأت السفارة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة.

وقالت السفارة بيان لها، “نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين”.

وأكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.

يشار إلى أن البعثة كانت، قد أعلنت السبت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.

 

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31 يناير، 2021 3:43 م
17

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