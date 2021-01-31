الحرس البلدي طبرق يضبط أكثر من 2000 زجاجة مشروب منتهية الصلاحية

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي اليوم الأحد إنه تم ضبط أكثر من 2000 زجاجة مشروب منتهية الصلاحية.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن ضبط المشروب تم بعد جولات وحملات من الدوريات المكلفة التي قام جهاز الحرس البلدي في طبرق على المحلات والأسواق.

وأوضح رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي أنه تم جمع هذه المشروبات بكل أنواعها استعداداً لإتلافها.

وأكد زاكي أن الحملات مستمرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تحتوي على مواد غير مصرح بها وتشكل خطورة على المواطنين.

وشدد رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي على المواطنين قبل شراء أي مواد غذائية ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية، والإبلاغ عن أي مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وختم زاكي حديثه :”جهاز الحرس البلدي هو جهاز رقابي يقوم بدوره للحفاظ على صحة المواطنين من خلال هذه الحملات”.