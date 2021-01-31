الثني يؤكد على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بطبي طبرق

31 يناير، 2021 6:28 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، على ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي بما يعزز دوره في علاج المواطنين بالمنطقة.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي، سير العمل بالمركز وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بمعالجة مشكلة الالتزامات المالية السابقة المترتبة على المركز، كما أصدر تعليماته بصيانة المركز وشبكة الغاز به، وتوفير مجموعة من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة للعمل.

وشدد الثني على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتوفير بعض الاستشاريين بالمركز، مانحا الإذن للمركز لاستئناف جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب.

 

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31 يناير، 2021 6:28 م
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