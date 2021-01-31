الأجهزة الأمنية في طبرق تُعد خطة أمنية لضبط الشارع

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الأحد اجتماعا مع آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، ومدير الأمن العميد خالد البسطة، وذلك لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية وضع خطة أمنية من خلال كافة الأجهزة الأمنية لفرض القانون وضبط الشارع.

وأكد اللواء ناجي بوعلوية، على ضرورة تفعيل الغرفة الأمنية للقيام بدورها المناط بها للحفاظ على الأمن داخل المدينة، داعيا إلى ضرورة عمل كافة الأجهزة كل حسب اختصاصه لفرض الأمن وهيبة الدولة وضبط الشارع.

من جانبه أكد، العميد خالد البسطة، على ضرورة استمرار الدوريات الأمنية التي تم اطلاقها الفترة الماضية ونشر الاستيقافات الأمنية في كافة المفترقات حتى في أوقات متأخرة من الليل.

وأشاد عميد بلدية طبرق بالدور الذي يقوم به مدير الأمن بعد توليه لمهمة مديرية الأمن والقضاء على عدد من الظواهر السلبية التي كانت منتشرة في المدينة، مؤكدا أن البلدية ستكون داعمة للأمن من خلال كافة الأجهزة العاملة في نطاق البلدية.