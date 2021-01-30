هذا مصير الإرهابيين..داخلية الوفاق تقبض على إرهابي بعد ترأسه لجنة في وزارة الدفاع رغم تمادى الإرهابيين في طغيانهم وعنفهم المفرط لكن ظهرت أصوات رافضة لوجودهم

أخبار ليبيا24

تحين الإرهابيين الفرص عقب ثورة فبراير 2011 في ليبيا للسيطرة على البلاد وتقلد كافة زمام الأمور والسيطرة والاستحواذ على السلاح ولمراكز والمناصب الأمنية والعسكرية الحساسة.

كما سعى الإرهابيين ومن يقودهم إلى خلق أجهزة موازية صارت مراكز قوى خارج سيطرة الدولة يسييرها ويحكمها أشخاص وقيادات ذات توجه متطرف ومتشدد ترفع شعار الإسلام وهو منها بريء.

عبث الإرهابيين بأجهزة الدولة الأمنية الشرطية والعسكرية، حاربوا عناصرها وهمشوها بل وتمادوا إلى أبعد من ذلك بعد أن بدأت سلسلة اغتيالات طالت عدد كبير من الضباط والجنود في جرائم بشعة تمثل حقيقة عقيدة هذه التنظيمات الإرهابية.

أصبح الإرهابيين هم أصحاب الكلمة العليا في عدة مدن ليبية أبرزها بنغازي ودرنة وسرت على مدى سنوات، صاروا هم الحاكم والجلاد انتشرت السجون السرية وأعمال القتل والخراب والدمار ساد الخوف والرعب المدن التي تواجدوا فيها.

تمادى الإرهابيين في طغيانهم وعنفهم المفرط ضد الليبيين وظنوا أنهم تمكنوا من تحقيق حلمهم في السيطرة على البلاد التي أردوا جعلها إحدى إمارات دولتهم المزعومة إلا أن أحلامهم باءت بالفشل.

ومنذ محاولات سيطرتهم على البلاد ظهرت أصوات رافضة لوجودهم ورغم العنف الذي تعامل به الإرهابيين مع مه يرفضهم إلا أن الليبيين لم يتوقفوا ولم يجبنوا بل استمروا على هذا النهج إلى أن أعلنت الحرب ضدهم.

علم الإرهابيون أنه محكوم عليهم بالفناء، وسيتم القبض عليهم جميعًا في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة وصار مؤكدًا أنه لن تقوم لهم قائمة ولن يطول بقائهم بل مصيرهم إلى زوال.

بدأت المعارك ضد الإرهابيين وبدأوا يتساقطون بين قتلى وأسرى الأمر الذي أسعد الليبيين الذين تضرروا من تواجد الإرهاب ومن سيطرته وإجرامه.

القتل أو السجن أصبح هو المصير المحتوم للإرهابيين ومن خلال هذا الأمر تم إيصال رسالة إلى بقايا الإرهابيين أن مصيرهم مهما اختبأوا وهربوا سيكون مصير من سبقهم الموت أو السجن فلا مفر لهم.

في ديسمبر من العام المنصرم كلفت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق قرارًا بتكليف إرهابي وأحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وبالتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية في الوزارة.

وذكر مصدر مطلع في ذلك الوقت أن قرار تكليف الإرهابي محمد إبراهيم سليمان بلعم ينص على التعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية لوزارة دفاع الوفاق لتولي ملف إدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين.

وأوضح المصدر أن الإرهابي “بلعم” من مواليد 1991 ومن سكان منطقة السلماني الغربي بنغازي والمطلوب لدى السلطات الأمنية والعسكرية في قضايا أمن دولة.

وأشار إلى أن الإرهابي بلعم مطلوب في قضايا “تصفيه وخطف” ناهيك عن انضمامه إلى تنظيم إرهابي أنصار الشريعة قبل أن يبايع تنظيم الدولة.

ولفت المصدر إلى أن المدعو بلعم شارك أيضًا ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور بنغازي خلال معارك تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية.

وبعد أيام على قرار التكليف في نهاية ديسمبر تحديدًا أكدت مصادر أمنية متطابقة بداخلية الوفاق القبض على الإرهابي، محمد إبراهيم بلعم، المتهم بالإرهاب ومبايعة تنظيم داعش في بنغازي إبان سيطرة التنظيمات الإرهابية على المدينة.

وقالت المصادر ذاتها في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تمت إحالة بلعم (29 عاماً) للتحقيق من قبل الجهات المختصة، دون الإفصاح عن سبب القبض علية أو مكان احتجازه.