مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: مستعدون للعمل مع أمريكا ومجلس الأمن لتسوية أزمة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إن بلادها مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي.

نسيبة أكدت، في بيان لها، نقلته وكالة “العين” الإخبارية، على ضرورة تجديد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، موضحة أن الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه.

وأضافت أن الإمارات ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشددة على أن التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن .