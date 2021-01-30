طبي طبرق يسجل أكثر من 7 آلاف حالة ولادة خلال 2020

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مركز طبرق الطبي عن إحصائية العمل بقسم النساء والتوليد خلال العام 2020، حيث أظهرت الإحصائية بأنه تم تسجيل حالات طارئة وشبه طارئة، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد إثر جائحة كورونا ونقص الإمكانيات.

وسجل القسم 7027 حالة ولادة منها 5967 ولادة طبيعية و 1105 ولادة قيصرية، في حين سجل القسم 387 حالة إجهاض، و33 حالة توائم، وأشارت الإحصائية أن القسم سجل دخول 2518 حالة.

كما أظهرت الإحصائية بأن المركز سجل 10800 حالة تردد على العيادة الخارجية لقسم الولادة، وسجل القسم 174 ولادة خدج أي “قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة”.

وأشارت الإحصائية إلى أن القسم سجل 34 حالة وفاة داخل وخارج الرحم، وسجل 45 حالة ولادة مقعدية وهي التي يكون فيها الجنين بوضعية طولية وتكون مؤخرته أو قدميه هي الأقرب لعنق الرحم.

وسجلت الإحصائية تسجيل حالتي استئصال رحم أثناء العمليات القيصرية، و 14 حالة استئصال لحمية، 21 حالة استئصال أكياس مبيضية، فيما تم ربط عنق الرحم لـ 82 حالة.

كما سجل القسم استئصال رحم مع المبايض بطني “ورم أو زيق” لـ 33 حالة، فيما تم إصلاح أسقف رحم “حالات طارئة لـ 5 حالات.