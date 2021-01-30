رياح نشطة في الشمال ودرجات حرارة تميل للارتفاع نسبيا على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح نشطة على الشمال خاصة على المناطق الساحلية ودرجات حرارة تميل للارتفاع نسبيا على أغلب مناطق البلاد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة المركز، اليوم السبت، يكون الطقس في رأس أجدير، وسرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة مشمسا إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-27) م.

كما يكون الطقس في الخليج، وسهل بنغازي حتى أمساعد، والواحات، مرادة، مشمسا إلى قليل السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها ( 50 ) كم / الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25) م ولا تتجاوز (18) م على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما في الجفرة، وسبها، وغات، وغدامس، والحمادة، يكون الطقس مشمسا إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (22-26) م.

وفي الكفرة، والسرير، وتازربو، يكون الطقس مشمسا أيضا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (21-24) م.