بلدية أبوسليم تشرع في تنظيف مجرى وادي المجينين

أخبار ليبيا 24

شرع مكتب المشروعات في بلدية أبوسليم، اليوم السبت، في عمليات تنظيف مجرى وادي المجينين المار داخل الحدود الإدارية للبلدية بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت البلدية بأنه تم إزالة القمامة والمخلفات والنباتات التي كانت تسد مجري الوادي، مشيرة إلى أن العمل جاري على معالجة المشاكل نتيجة لوجود هبوط بالأنبوب الرئيسي بداخل المجرى.

وأشارت البلدية إلى أن الهبوط نتج عنه مستنقعات لمياه الصرف الصحي والتي أصبحت موطنا للحشرات والروائح الكريهة، وأكدت البلدية بأنه تم فتح مجرى صغير للمياه المتدفقة من الهبوط وفتح المساحات تمهيدا لدخول أحد الشركات الكبرى المتعاقدة على صيانة وتجديد الأنبوب.

وأشارت بلدية أبوسليم، أن مشكلة مجرى الوادي يعاني منها سكان المنطقة منذ سنة 2008.