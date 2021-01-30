بسبب تسجيل إصابة بفيروس كورونا مكتب مبيعات ليبيانا بطبرق يغلق أبوابه

أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق مكتب مبيعات شركة ليبيانا للهاتف المحمول بطبرق أبوابه أمام زبائنه، وذلك بعد تسجل إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة لأخبار ليبيا 24، بأنه تم إجراء مسحة خاصة بفيروس كورونا لعدد 18 موظف وكانت النتائج سلبية.

وأشار ذات المصدر بأن مكتب مبيعات طبرق سغلق أبوابه لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، مؤكدا أن الشركة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المكتب وتوفر المطهرات للزبائن قبل دخول المقر.

وقال المصدر، “إن الصالة تتسع لحوالي 90 شخصاً ولكن لا يتم السماح للدخول إلا لأعداد بسيطة، مشيرا إلى أن المواطنين غير متعاونين وبعضهم يتسبب بازدحام أمام مكتب المبيعات رغم التحذيرات من تفشي جائحة كورونا.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة التعاون حتى يعود المكتب لتقديم الخدمات لكافة الزبائن.