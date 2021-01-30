الوطنية للنفط تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بجميع المواقع النفطية

أخبار ليبيا24

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط رؤساء لجان الإدارة بالشركات والمراكز والمعاهد والجهات التابعة لها بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وشددت المؤسسة، في خطاب الجمعة، على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات في مواقع العمل ووسائل النقل الجماعي، مطالبة الإدارات الضبطية متابعة ذلك واتخاذ إجراءات رادعة بشأن غير الملتزمين.

كما شددت على ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والتقليل من الاختلاط بقدر الإمكان وضرورة الالتزام بتطبيق ذلك بوسائل النقل الجماعي والطائرات، الحافلات ومنع الزيارات بالمكاتب وتقليص الاجتماعات المباشرة للحد الأدنى وتوسيع نطاق استخدام التواصل عبر المنظومات الإلكترونية الموثوق بها واتباع نظام المناوبة وتسيير العمل بالحد الأدنى من المستخدمين.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة وتوفير المعقمات بجميع مواقع العمل وضرورة الاستفادة من الاختبارات السريعة لإجراء مسوحات ميدانية لتتبع مدى انتشار العدوى.