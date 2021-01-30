الواحة للنفط تتابع سير عمل المشروعات الكُبرى

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس لجنة الملاك بشركة، الواحة للنفط والغاز، خليفة عبد الصادق، اجتماعا موسعا ضم ممثل الشريك الأجنبي بالشركة، وذلك للاطلاع على المشروعات التي تم إنجازها خلال عام 2020، وبرنامج العمل للعام الحالي.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر الشركة، المقترحات وخُطط الدعم للعام الحالي، بالإضافة إلى متابعة سير عمل المشروعات الكُبرى كمشروع “جالو 3″، وحقل “الفارغ” بالمرحلة الثانية، وإعادة تأهيل حقل “الظهرة” وعودته للإنتاج، إضافة إلى اقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.

يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس لجنة الإدارة بالشركة نوري الصيد، وعضو لجنة الإدارة، وكافة الإدارات الفنية بالشركة.