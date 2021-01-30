القبض على عدد من شبكات تهريب البشر في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مسؤول من مدينة طبرق، بأنه تم القبض على عدد من مهربي الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن بعضهم اعترف بعد التحقيق معه أنهم وراء مقتل المهاجرين المصريين في الفترة الماضية.

وقال المصدر، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، بأن الأجهزة الشرطية أطلقت حملات أمنية مكثفة يومي الخميس والجمعة، أسفر عنها القبض على شبكات من عصابات تهريب البشر التي تقوم باحتجاز المهاجرين لتعذيبهم ومطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

وأشار ذات المصدر إلى أن العصابات عند عدم حصولها على الفدية من ذوي المهاجرين يكون مصيرهم إما القتل وإما إلقائهم على قارعة الطريق بعد تعذيبهم.

وقال المصدر بأن مهربي البشر الذين تم القبض عليهم اعترفوا على بقية العصابات المشركة في أعمال الخطف والقتل التي يتعرض لها المهاجرين.

وأشار المصدر إلى أن الحملات الأمنية مستمرة بسرية تامة حتى يتم القضاء على العصابات الإجرامية، مؤكدا بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة القبض على كل شبكات تهريب البشر.

الجدير بالذكر أن مناطق شرق طبرق تنتشر بها عمليات احتجاز المهاجرين ويتم تعذيبهم لمطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.