الضمان الاجتماعي الليبي يشارك في ندوة للجمعية الدولية (الإيسا)

أخبار ليبيا24

شارك صندوق الضمان الاجتماعي في جلسات الندوة الافتراضية للجمعية الدولية لصناديق الضمان الاجتماعي الـ (إيسا) المخصصة للحديث عن الأفكار والرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمي في مواجهة كوفيد-19.

وسرى جدول أعمال الجلسات بنظام جلستين منفصلتين، الأولى تحدثت عن القيادة الرقمية، وقدمت خلالها خلاصة التجارب والخبرات المستحدثة في ذات المجال.

أمّا الجلسة الثانية، فقد خصصت للحديث عن الرؤى السلوكية وإمكانية دمجها في تصميم السياسات والاستراتيجيات والإجراءات لدفع الأعضاء والمستفيدين نحو قرارات أفضل (كتوسعة التغطية ـ الامتثال ـ إدارة الفوائد ـ ثقة الجمهور في الضمان الاجتماعي).