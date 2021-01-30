الإدارة التجارية بالوفاق: زيادة أسعار السلع بسبب تعديل سعر الصرف الجديد

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، مصطفى قدارة، أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها، ومع تغيّر سعر الصرف بشكل مفاجئ، تعرضت أسواق السلع إلى الإرباك، وارتفعت الأسعار فيها بنسب كبيرة.

قدارة قال ، في تصريحات صحيفة – إن ارتفاع الأسعار شمل المنتجات الأساسية، منها الزيت وطحين المخابز والسكر وغيرها، فيما زادت أسعار العصائر ومنتجات الحليب بنسبة 10%، أما الأدوية فشهدت قفزة ما بين 15 و20%.

وأوضح أن مؤشر التضخم ارتفع 25% خلال شهر يناير الحالي، مع عدم استقرار السوق الليبي، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للدينار، مبينًا أن جميع السلع كانت تسعر خلال العام الماضي بالسعر التجاري للدولار 3.65 دنانير، والآن زاد السعر إلى 4.48 دنانير، ما أرهق جيب المستهلكين.

وفوجئ الليبيون في الأيام الماضية، بقفزة جديدة في أسعار الخبز، تجاوزت النصف، ليصبح ثمن ثلاثة أرغفة منه ديناراً واحداً، بعد أن كان ثمانية أرغفة بدينار، وسط آراء متضاربة حول السبب الحقيقي لهذه القفزة الكبيرة.